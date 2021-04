Dois homicídios são registrados em Itaituba, neste domingo (18)

Éder Coutinho estava dentro de casa quando foi assassinado (Foto:Reprodução)

Éder Coutinho e Anderson Silva Magalhães foram executados a tiros de arma de fogo. PC segue investigando o crime

Dois homicídios foram registrados neste domingo (18), em Itaituba, sudoeste paraense. O primeiro crime ocorreu no bairro da Paz, enquanto o segundo foi no distrito de Miritituba. As vítimas foram identificadas como Éder Coutinho e Anderson da Silva Magalhães. Ambos foram executados com tiros de arma de fogo. Ninguém foi preso.

A Polícia Civil informou que Éder Coutinho estava dentro da própria residência, no bairro da Paz, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram o imóvel e dispararam várias vezes contra a vítima. Ele foi atingido na cabeça e em outras partes do corpo.

Testemunhas disseram aos investigadores que Éder já havia se livrado de pelo menos outras duas tentativas de homicídio, mas desta vez não conseguiu. Além dele, havia outras pessoas na casa, que ainda serão ouvidas pela polícia.

A PC também informou que os suspeitos foram filmados por câmeras de segurança da residência da vítima. As imagens já estão com a polícia, que segue investigando o homicídio. Eles fugiram do local e, até o momento, ninguém foi preso.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

