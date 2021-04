Criança de 6 anos é internada em estado grave com sinais de espancamento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Extra

Ao dar entrada no hospital, a criança precisou ser intubada de imediato, em virtude do quadro delicado. A expectativa é que ela seja transferida para uma unidade de saúde na cidade vizinha de Resende assim que a situação clínica for estabilizada.

Uma criança de 6 anos deu entrada, nesta segunda-feira (19), em um hospital municipal com sinais de espancamento, em Porto Real, no Sul Fluminense (RJ). A vítima, uma menina, está em estado grave e teria sido levada à unidade de saúde por uma parente.

(Foto:Reprodução / Google Street View) – A suspeita do crime é a madrasta da menina, com quem a mãe tem um relacionamento amoroso

