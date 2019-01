Dois paraenses fazem sucesso no Campeonato Mundial de Karatê Dô

O Pará tem boas notícias direto do Canadá, onde atletas do grupo Paulo Afonso de Karatê disputam o Campeonato Mundial de Karatê Dô-Tradicional.

Sávio Oliveira, faixa preta, disputou Kumitê individual, na categoria 18 a 20 anos, sagrando-se campeão. O cartel foi equilibrado, mas Sávio se sobressaiu. Após fazer quatro lutas, ele disputou a final com um representante da Polônia. De acordo com o lutador, a disputa foi acirrada. Além de Sávio, outro sucesso é a lutadora Kamyla Ciesca, de apenas 9 anos. Detentora da faixa laranja, ela foi campeã de kata individual e bronze em kata equipe. Na final do kata individual, ela venceu outra brasileira, Júlia de Goiás. Sagrou-se campeã mundial da categoria.

Neste sábado (26), a equipe brasileira de Kumitê disputará a final, a partir das 14h30, com a equipe dos poloneses. Nessa equipe, de um total de cinco atletas, dois são os paraenses Paulo Afonso Neto e Raul Sérgio. A delegação brasileira é composta por 34 atletas, sendo 23 nas categorias de 14 anos ao adulto absoluto, e 11 na categoria de 7 a 13 anos. Completam a equipe brasileira nesse desafio, árbitros, presidentes de federações estaduais e o presidente da Confederação de karatê Dô – Tradicional Brasileira (CKTB), o mestre potiguar Nilton Aurimar.

Fonte:ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...