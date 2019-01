Aneel anuncia bandeira amarela para contas de luz em novembro

BRASÍLIA – Após cinco meses de bandeira vermelha no segundo patamar, a mais onerosa, em que há uma cobrança adicional de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh), o consumidor terá um alívio na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 26, que vai aplicar a bandeira amarela no mês de novembro. Nessa caso, a tarifa terá um adicional de R$ 1 a cada 100 kWh consumidos.

De acordo com a Aneel, a bandeira amarela foi acionada devido ao início do período chuvoso, que levou à queda significativa do preço da energia no mercado à vista (PLD). Porém, os reservatórios das hidrelétricas ainda apresentam níveis reduzidos. Esses são os dois indicadores que determinam a cor da bandeira.

Aneel aprova reajuste médio de 15,32% nas tarifas da Copel

Aneel anunciou que as contas de luz terão bandeira amarela no mês de novembro. Foto: Estadão

De janeiro a abril, vigorou a bandeira verde, que não tem custo adicional. Em maio, foi adotada a bandeira amarela, que adicionava R$ 1 a cada 100 kWh consumidos.

Escala

O sistema indica o custo da energia gerada para possibilitar o uso consciente de energia. Antes das bandeiras, o custo da energia era repassado às tarifas no reajuste anual de cada empresa, e tinha a incidência da taxa básica de juros. A Aneel deve anunciar a bandeira tarifária que vai vigorar em dezembro no dia 30 de novembro.

Fonte:Anne Warth, O Estado de S.Paulo

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...