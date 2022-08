Dois presos são encontrados mortos na Penitenciária Central do Estado em Cuiabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Do G1MT Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/15:31:44

Segundo a Sesp, um dos presos estava no raio 4 da unidade de segurança máxima e o outro estava no raio 6.

Dois reeducando de 29 e 35 anos foram mortos na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá. Os assassinatos ocorreram neste sábado (30). Eles estavam em alas distintas, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) está apurando as causas das mortes.

You May Also Like