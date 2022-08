Pesquisa aponta os mais cotados no baixo amazonas: 75% ainda não sabem em que votar para deputado federal

Os mais cotados no baixo amazonas: 75% ainda não sabem em que votar para deputado federal

O nome da ex-governadora Ana Júlia Carepa (PT) aparece em primeiro lugar na preferência do eleitor, tanto na pergunta espontânea, quanto na estimulada. Outros nomes também surgem na região, onde 75% dos eleitores ainda não sabe em quem votar para deputado federal.

Pesquisa Eleitoral realizada na região do Baixo Amazonas mostra o nível de desconhecimento dos candidatos e o quanto os eleitores ainda não estão decididos em quem votar para deputado federal nas eleições de Outubro.

O instituto DOXA realizou sua primeira pesquisa registrada da Mesorregião do Baixo Amazonas. A consulta quis saber a preferência do eleitorado para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. A pesquisa quantitativa aleatória domiciliar foi estratificada por quotas de sexo, idade e área geográfica/cidades, na região do Baixo Amazonas, onde entrevistou 1.300 eleitores das cidades de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Oriximiná, Terra Santa, Juruti, Óbidos, Monte Alegre, Alenquer e Almeirim.

Veja o resultado da pergunta espontânea que quis saber em quem os entrevistados votariam para deputado federal se as eleições fossem hoje:

Já quando se mostra nomes de candidatos e pré-candidatos que estão na disputa por uma vaga de deputado federal, os eleitores entrevistados deram a seguinte resposta:

DEPUTADOS ESTADUAIS

Já quando se estimula, ou seja, os entrevistados escolhem um nome entre os apresentados pelo pesquisador, o resultado é esse:



Com entrevistas realizadas entre 18 a 26 de julho, a margem de erro estimada da pesquisa é de 3.5 pontos percentuais para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PA-00537/2022.

Com informações do Instituto DOXA Pesquisas, que logo mais divulgará o resultado do estudo eleitoral para presidente, governador, senador e deputado estadual.

