Murillo Santos morreu após acidente em parque de diversões — Foto: Arquivo pessoal/Gianvitor Dias/TV Globo

Menino de 10 anos morre após acidente em parque de diversões na Zona Sul de São Paulo

Murillo Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Criança estava em um parque no Jardim Vergueiro, na noite de sábado (30). Parentes relatam que ele foi atingido por brinquedo que voltou a funcionar ainda com crianças por perto.

Um menino de 10 anos morreu após se envolver em um acidente em um parque de diversões na avenida Padre Arlindo Vieira, Jardim Vergueiro, em São Paulo, na noite de sábado (30).

Policiais civis foram informados de que Murillo Santos estava em um dos brinquedos, quando acabou pulando da cadeira enquanto o equipamento ainda estava realizando a parada, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A criança chegou a ser levada para o Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já uma parente informou ao g1 que Murillo saiu de casa para brincar com um amigo no parque, que fica na Praça Jardim Climax. Segundo ela, a criança estava saindo do brinquedo Skiing Dance, quando ele voltou a funcionar e fez com que Murillo e o amigo caíssem.

“Quando ele estava saindo do brinquedo com o amigo, o brinquedo voltou a funcionar com eles descendo. Era para ser duas tragédias, mas o amigo dele conseguiu escapar. O Murillo já não conseguiu. Ele era uma criança super carinhosa amorosa”, afirmou Jéssica Brandão.

Menino de 10 anos morre após acidente em parque de diversões na Zona Sul de SP (A informação é do g1 SP e TV Globo )

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/15:28:18

