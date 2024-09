Dois suspeitos são mortos em confronto com a PM no Guamá

(Foto: Dois suspeitos que costumavam se exibir em redes sociais portando armas de fogo acabaram confrontando no bairro do Guamá com policiais militares

Dois suspeitos que costumavam se exibir em redes sociais portando armas de fogo acabaram confrontando no bairro do Guamá com policiais militares do 37º Batalhão e levaram a pior.

As informações foram registradas na Seccional Urbana de São Brás como intervenção policial de agente do Estado seguido de morte dos suspeitos Josué Macedo Neves, Infopen 405642 e Danilo Cauã Pereira Lobato.

O relato dá conta que a viatura 3717 em rondas ostensivas por volta das 23h50min desta terça-feira (17) no bairro do Guamá quando passavam pela passagem Moura Carvalho se depararam com um suspeito armado que empreendeu fuga para uma vila.

Pelo rádio foi pedido apoio das viaturas 3704 e 3710, enquanto a primeira guarnição fez o acompanhamento e acabou se deparando na verdade com dois homens armados que atentaram contra a guarnição.

Situação de extremo risco levou os militares a repelir a injusta agressão tendo que efetuar disparos de arma de fogo atingindo os agressores que acabaram neutralizados.

De imediato, foi prestado o devido socorro até o Pronto Socorro Humberto Maradei no bairro do Guamá onde posteriormente evoluíram a óbito sendo identificados como Josué Macedo Neves portador do Infopen 405642 e Danilo Cauã Pereira Lobato.

Com eles os militares do 37º Batalhão sob o comando da major Erika foram apreendidos uma pistola Taurus Ponto 40 com onze munições sendo uma picotada e uma arma de fabricação caseira com três munições calibre 32 sendo uma deflagrada.

Verificando as informações, os militares encontraram vários vídeos nos quais a dupla aparece armada inclusive com a pistola apreendida durante o confronto com a briosa de Fontoura.

Fonte: Jr Avelar – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2024/18:47:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...