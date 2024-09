Barbeiro é executado a tiros, em Bragança

(Foto: Reprodução) – Leno Nascimento de Sousa, de 25 anos, foi assassinado dentro de seu local de trabalho, por dois homens encapuzados

Um jovem barbeiro foi executado a tiros, no município de Bragança, região do nordeste paraense. O crime aconteceu na noite de terça-feira (17). Os assassinos estão foragidos.

Leno Nascimento de Sousa, de 25 anos, foi assassinado dentro de seu local de trabalho, uma barbearia, situada na Travessa João Paulo Ribeiro, área do bairro do Cereja. Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, dois homens não identificados, pois estavam encapuzados, entraram no estabelecimento e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Leno, que morreu na hora.

Os assassinos fugiram sem levar nada da vítima, características de uma execução. A Polícia Militar realizou buscas, porém nenhum suspeito foi encontrado. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Bragança que tenta desvendar o homicídio.

Fonte: Tiago Silva – Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2024/18:39:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...