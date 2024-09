Igarapé-Miri: Trio preso por extorsão, roubo e associação criminosa

Um dos homens presos na operação da PC. Foto: Divulgação

Força-tarefa deflagrou a operação “Portas Fechadas” na região de Vila Maiauatá

A Polícia Civil do Pará montou, nesta quarta-feira (18), uma força-tarefa e deflagrou a operação “Portas Fechadas”, na região de Vila Maiauatá, no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. A ação teve o objetivo de cumprir mandados de prisão temporárias e buscas e apreensão pelos crimes de extorsão, roubo, associação criminosa armada de moradores e comerciantes da Vila Maiauatá, em junho deste ano.

“Os incidentes estão vinculados às atividades de uma facção criminosa na região, sendo que um dos presos exerce cargo de liderança no grupo criminoso e, juntamente, com os comparsas cometem roubos de moradores com restrição de liberdade e extorsão de comerciantes para o pagamento de valores para o grupo criminoso a fim de permitir que as vítimas exerçam o comércio mediante extorsão”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Durante a operação, dois homens foram presos em suas residências, localizadas em Vila Maiauatá, com dois aparelhos DVR, 3 celulares, um notebook, um mouse; uma fonte; joias e relógios, e uma quantia de R$ 2.100. Do mesmo modo, também foi dado cumprimento de mandado de prisão a um homem que já está custodiado no presídio de Abaetetuba por outro crime.

Outros dois homens estão foragidos e com os mandados de prisão decretados pela Justiça. A Polícia Civil reforça a importância de denúncias, por parte de vítimas, incluindo empresários e comerciantes, para combater eficazmente esse tipo de crime.

Informações que possam ajudar na localização dos foragidos ou na prevenção de outros crimes podem ser comunicadas através do Disque-Denúncia (181), com garantia de anonimato para os denunciantes.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Núcleo de Apoio à Investigação de Abaetetuba, Delegacias de Abaetetuba e Igarapé-Miri, além da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

Fonte: Redação – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2024/18:58:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...