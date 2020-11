Domènec é dispensado do Flamengo após perder para Atlético-MG no Brasileirão

O Clube de Regatas do Flamengo informou, há pouco, através do twitter que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal.

Ele foi contratado no começo de agosto para assumir o lugar de Jorge Jesus, que foi para o Benfica. Como técnico Rubro-Negro, conquistou 14 vitórias em 24 partidas.

Agora, a atividade da próxima terça-feira será comandada por Maurício Souza, que comanda a equipe Sub-20 do clube carioca.

A saída de Torrent é resultado da goleada por 4 a 0 que o Flamengo levou, ontem, do Atlético-MG no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 35 pontos, perderam a chance de assumir a liderança e ainda viram os mineiros ultrapassarem para ocupar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG começou com tudo o jogo e abriu 2 a 0 com menos de dez minutos, após gols de Eduardo Sasha e Keno. No segundo tempo, os donos da casa foram mais competentes e chegaram ao terceiro, novamente com Sasha. Nos minutos finais, Zaracho deu números finais no Mineirão.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-GO, no Maracanã, no sábado. Já o Atlético-MG viaja para encarar o Corinthians, em São Paulo.

