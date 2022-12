Dono de bar é perseguido e executado a tiros, no Mato Grosso

(Foto:Portal Sorriso/Montagem) – O empresário Rafael Lacerda Araújo, conhecido como Rafa´s bar, de 35 anos, foi perseguido e executado a tiros na noite desta segunda (26), no bairro Novos Campos, em Sorriso (a 340 km de Cuiabá).

Testemunhas contaram à Polícia Militar que um homem chegou em um carro, desceu e, antes da execução, houve uma discussão com a vítima.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem se aproxima do comércio. O suspeito chega andando, saca uma arma e aponta para dentro do comércio, momento que a Rafael vai para cima do suspeito e, para se defender, o empurra e corre para a rua – assista trecho.

A vítima caiu e foi executada no meio da rua com vários tiros inclusive no rosto. Segundo testemunhas, mais de uma pessoa estava no carro – modelo e cor não informados – no entanto, apenas um deles desceu para efetuar os disparos. Nenhum objeto do empresário foi levado.

Após o crime, todos fugiram. A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas ninguém foi preso. O crime será investigado pela Polícia Civil. (Com informações do RDNEWS – Portal de notícias de MT).

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022/16:37:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...