Vídeo mostra policiais jogando motociclista algemado em vala, no Mato Grosso

Segundo registro da Polícia Militar, suspeito teria caído sozinho após tentar fugir. Ocorrência foi registrada em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Corregedoria-Geral abrirá procedimento administrativo para averiguar os fatos.

Um vídeo flagrou o momento em que policiais militares jogam um motociclista algemado em uma vala e, depois, um deles arremessa o capacete contra ele. As imagens foram feitas em Sinop, a 503 km de Cuiabá, e começaram a circular nesta terça-feira (27) pelas redes sociais.

No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que o suspeito, de 20 anos, teria caído sozinho no buraco, após tentar fugir da abordagem. Após conhecimento dos vídeos, a corporação, em nota, informou que a Corregedoria-Geral irá instaurar procedimento administrativo para averiguação dos fatos.

Nas imagens, é possível ver quatro policiais. Um deles pisa no suspeito. Na sequência, outro agente arrasta o rapaz e o joga na vala, usada para escoar água da chuva. Outro vem atrás e joga o capacete com força contra ele. Eles ainda erguem a moto, que estava caída no chão, e o vídeo acaba.

A ocorrência foi registrada pelos policiais como resistência, desobediência, dirigir veículo sem habilitação causando riscos e direção perigosa.

De acordo com a corporação, por volta das 22h, a equipe iniciou o patrulhamento na Rua das Seringueiras, no Jardim Botânico, quando o suspeito passou com uma motocicleta sem placas, em alta velocidade e não respeitou as tentativas de abordagem.

Cerca de dois quilômetros à frente, o suspeito teria perdido o controle do veículo e subido em uma rotatória – momento em que o capacete, que não estava preso à cabeça do motociclista, “saiu voando”, conforme o boletim de ocorrência.

A polícia alega ainda que ele tentou fugir a pé, foi alcançado e, “com uso diferenciado da força”, foi algemado e colocado no chão.

“No momento que estava sendo levantado, o suspeito, mesmo algemado, tentou fugir, vindo a cair no valetão em frente a prisão”, consta no B.O.



O rapaz foi levado para a Delegacia de Sinop. Consta também no registro que ele apresentava lesões no corpo e que o suspeito disse que “algumas foram de um acidente de motocicleta há alguns dias e que outro foi da queda desta ocorrência”. Ele recusou atendimento médico. (Com informações do g1 MT).

