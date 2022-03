Mãe e filhos morrem em acidente a caminho de velório; pai e o terceiro filho foram hospitalizados

Palio que transportava a família ficou desfigurado com o impacto (Foto:Divulgação / CBMMG)

Família estava em único carro, que derrapou, saiu da pista e bateu em uma árvore em Itacarambi, no norte de Minas Gerais. Eles tinha saído de Paraopeba, Região Central mineira

Diante do luto pela morte de uma pessoa próxima, uma família que se dirigia a um velório sofreu um acidente de carro trágico. O veículo – um Fiat Pálio – derrapou, saiu da pista e bateu em uma árvore. A mãe e seus dois filhos morreram no local, enquanto que o pai e o terceiro filho foram socorridos e encaminhados para um hospital, em Minas Gerais. (Com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Carlos Fellip).

No relatório do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acionamento foi ainda de salvamento de todas as vítimas do acidente, por volta das 14h da segunda-feira (28). No entanto, quando os militares conseguiram chegar três pessoas já tinham morrido, sendo um adolescente de 13 anos, uma criança do sexo masculino de 5 anos e uma mulher de 43 anos de idade, a mãe da família. O condutor do veículo, de 44 anos, que era o pai da família, e um filho, de 13 anos, já haviam sido socorridos com vida para o hospital de Itacarambi.

Duas das vítimas estavam presas às ferragens. Após a liberação pela perícia, os bombeiros usaram ferramentas hidráulicas para retirar os corpos das ferragens e liberá-los para remoção.

Em nota, a corporação fez um apelo: “O Corpo de Bombeiros orienta que, evite dirigir quando estiver cansado ou sonolento, nesses casos realize uma parada para descansar e respeite sempre os limites de velocidade”

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/10:52:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...