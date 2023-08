Dono de mercearia é morto com tiro na nuca na frente do estabelecimento em Itaituba

O Corpo de Bombeiros chegou ao local depois da vítima ter sido baleada e constatou a morte de David Aparecido Coelho de Araújo. (Foto:Reprodução / Giro Portal).

Dois homens teriam se aproximado a pé da vítima e efetuado somente um disparo

David Aparecido Coelho de Araújo foi assassinado com um tiro na nuca, na noite desta sexta-feira (25), na 6ª rua do bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima, que é proprietário de uma mercearia da região, morreu em frente ao seu estabelecimento. As motivações do homicídio são desconhecidas.

Moradores relataram que dois homens chegaram a pé e efetuaram o único disparo. Ambos fugiram em seguida após cometerem o crime. A dupla, até a última atualização desta matéria, não tinha sido identificada ou presa.

A vítima teria mandado instalar uma câmera de segurança do outro lado da rua na manhã desta sexta (25). Testemunhas acreditam que os criminosos sabiam da existência do dispositivo de vigilância, já que deixaram uma moto estacionada fora do alcance da câmera.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local depois da vítima ter sido baleada e constatou a morte de David. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica para a remoção do corpo. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

