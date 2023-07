Dono do hit ‘Caneta Azul’ revela que era humilhado pelos empresários

O cantor chegou a perder todas as suas redes sociais por conta dos empresários. (Foto:Reprodução/ Redes sociais).

O cantor Manoel Gomes acusa os ex-empresários de maus tratos e também de tentarem interditar suas contas bancárias

Compositor da famosa música Caneta Azul e sucesso na internet, Manoel Gomes está acusando os empresários Leonardo Santana e Joab Castro de tratá-lo de forma abusiva. A atual equipe do cantor disse ainda que, nos últimos quatro anos, a dupla desviou pelo menos R$ 7 milhões de quatro contas do artista.

Manoel revelou que era constantemente humilhado e maltratado pelos seus antigos empresários. “Eu não acertava, sou ruim para falar certos nomes. Errava e demorava muito para concluir. Ele ficava gritando, chamando de burro e de bobo. Até ameaçava bater. Não tinha educação”, disse o cantor em entrevista ao Uol Splash.

“Um dia, eu me atrapalhei com uma palavra e ele jogou o celular na parede. Quebrou um aparelho que custava R$ 4 mil e me disse: ‘A culpa foi sua’, como se eu tivesse jogado o celular”, acrescentou.

Segundo Manoel, os empresários queriam ter controle total de suas finanças. “O Leonardo (Santana) tentou me interditar. Queria colocar tudo o que eu tinha na mão deles alegando que eu não sabia de nada, que era uma pessoa ‘abestada'”, disse.

O “Caneta Azul” disse que Joab e Leonardo também controlavam sua alimentação e os itens que ele poderia usar no dia a dia. “Foram comprados quatro iPhones com o meu dinheiro. A minha equipe usava os celulares, e eu tinha que usar um modelo inferior por ordem deles”, concluiu.

No entanto, ao saber da polêmica envolvendo seu nome, Joab rebateu as acusações e afirmou que ajudou o cantor a construir a bem-sucedida carreira que ele possui hoje “Depois de praticamente quatro anos de dedicação exclusiva para ajudar ele em tudo, deixei ele com milhões de seguidores nas redes sociais e conhecido no mundo inteiro. Quando milhares riam dele e nunca acreditaram, eu consegui ajudar com auxílio de Deus e de pessoas do bem. Ele foi criado na minha casa, é como um filho para mim”, disse o empresário em contato com o Splash.

Loenardo, o outro empresário acusado, disse que Manoel Gomes estaria sendo influenciado e, por isso, está fazendo declarações controversas. “Pessoas mal-intencionadas convenceram Manoel de que eu teria roubado ele. Posteriormente, eu com a ajuda do próprio Manoel Dias, que era advogado, conseguimos esclarecer para Manoel Gomes que nunca houve roubo nenhum”, afirmou.

Fonte: Hannah Franco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/15:41:05

