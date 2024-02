Colar de diamantes de Manu Bahtidão é roubado no Carnaval

Roubo aconteceu durante show de Carnaval em Santa Inês, no Maranhão. Cantora chegou a oferecer uma recompensa pela devolução do item valioso.

No Carnaval, criminosos aproveitam a aglomeração dentro das multidões em blocos e shows para furtar itens pessoais como celulares, joias, cartões e qualquer outro item de valor que os foliões possam estar carregando. Por isso, é altamente recomendado ficar atento e redobrar os cuidados com a ação de bandidos nesta época do ano.

A cantora Manu Bahtidão se tornou mais uma vítima de roubo no Carnaval 2024. Ela teve seu colar de diamantes roubado durante um show na cidade de Santa Inês, no Maranhão.

Em um vídeo compartilhado pelo jornalista Leo Dias, a artista aparece contando ao público o que ocorreu e chega a oferecer uma recompensa de R$ 10 mil para quem devolvesse o item valioso.

“Por favor, vocês podem levar no hotel ou então entregar para o Júnior Bruts. Antes de você entregar o colar, vou fazer o pagamento de R$ 10 mil para quem entregar meu colar”, apelou Manu aos fãs presentes no show.

Ela afirma que o criminoso responsável pelo furto invadiu o cordão de segurança policial para arrancar o colar de seu pescoço. “Estou indo embora desapontada, com essa galera que fez isso comigo, invadiram o cordão da polícia e roubaram meu colar”.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:26:55

