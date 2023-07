Drogas são apreendidas após serem achadas por cão farejador e policiais em barco no Pará

Drogas foram encontradas por cão farejador e policiais. — Foto: Divulgação

Entorpecente foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Policia Fluvial (DPFLU), em Belém, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup).

Uma equipe de policiais e um cão farejador da base fluvial “Antônio Lemos” encontraram 13 tabletes de skunk no porão da embarcação “Amazon Star”, na baía do Marapatá, próximo ao município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, no sábado (1º). Ninguém foi preso.

A apreensão e o valor foram confirmados pela Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup). Segundo órgão, a ação ocorreu no âmbito da operação “Verão 2023”, após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil, por meio da Diretoria de Policia do Interior, que trocou as informações com a equipe policial do Batalhão de Ação com cães (BAC) que estava na embarcação.

De acordo com a Segup, os policiais e o cão farejador iniciaram as buscas, onde encontraram o entorpecente armazenado no porão do navio, sendo despachado como uma encomenda ainda em Manaus, de onde o barco partiu em direção ao destino final: Belém.

O material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Policia Fluvial (DPFLU) em Belém, onde foi instaurado um inquérito para investigar e identificar o responsável pelo envio do entorpecente, conforme pontuou a Segup.

Fonte: g1 Pará — Belém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/15:29:32

