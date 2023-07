Ex-candidata evangélica a deputada estadual vende conteúdo pornográfico na internet

Ex candidata conservadora anunciou o serviço na plataforma Privacy – (Foto:Reprodução)

Com o apelido ‘Loirinha Safada’, a ex candidata fazia campanha divulgando valores cristãos e conservadores nas eleições de 2018

Autointitulada sacerdotisa cristã, o nome de Vanessa Aparecida Cortes Carazzo cresceu nas buscas do google por divulgar a venda de conteúdo pornográfico sob o apelido de “loirinha safada”. A servidora pública havia se candidatado ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018, e ficou conhecida por pautar discursos baseados nos valores cristãos e conservadores.

Residente de Balneário Camboriú (SC), Vanessa é servidora do sistema prisional e vendia a própria imagem como integrante da ordem religiosa na região. Em 2018, optou por se candidatar ao legislativo estadual, conquistando cerca de oito votos válidos.

Atualmente, viralizou ao divulgar conteúdos +18 na plataforma Privacy.com.br, atendendo pelo nome de loirinha safada BC. Em sua página oficial do site adulto, quem tiver interesse em acompanhar o novo lado da candidata conservadora, deverá desembolsar o valor de R$ 49,90 mensais, sob a proposta de conhecer “uma loira safada, gostosa, bunda grande, que vai levar sua imaginação às alturas, com fotos bem picantes e vídeos com muito sexo gostoso”, como está descrito no perfil.

Fonte: Carolina Mota/ O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/15:41:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...