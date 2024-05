Dorival Júnior divulga lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa América e amistosos

Esta é a segunda convocação de Dorival Júnior à frente da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Técnico da Seleção chama apenas três jogadores que atuam no futebol brasileiro, diferente da primeira convocação que fez no comando do time canarinho, em março.

Nesta sexta-feira (10), o técnico Dorival Júnior anunciou os jogadores convocados para representar o Brasil na Copa América e em amistosos preparatórios contra México e Estados Unidos, agendados para junho. A lista inclui três atletas do futebol nacional: Bento (Athletico-PR), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Endrick (Palmeiras).

Confira os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Dorival Júnior optou por convocar 23 atletas, deixando em aberto a possibilidade de a Conmebol permitir que cada seleção leve 26 jogadores para a Copa América, similar à decisão da UEFA para a Eurocopa.

Segundo Rodrigo Caetano, da CBF, o prazo para enviar a lista final à Copa América é até o dia 12, com possíveis alterações técnicas permitidas até esta data. Durante o torneio nos Estados Unidos, o chefe de delegação será Julio Cazares, presidente do São Paulo.

Esta é a segunda convocação de Dorival à frente da Seleção Brasileira, assumindo o posto no início deste ano em substituição a Fernando Diniz, escolhido para suceder Tite após a Copa do Mundo de 2022. A lista prioriza a Copa América, disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, mas também abrange os amistosos contra México, em 8 de junho, e EUA, em 12 de junho, ambos em solo norte-americano.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2024/15:56:31

