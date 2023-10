Doze jornalistas morreram desde o início do conflito em Gaza

Entidade jornalística contabiliza profissionais mortos, dois desaparecidos e oito feridos, até o sábado (14) (Foto:ADEL HANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO).

São 10 jornalistas palestinos e um jornalista israelita, diz o Comitê para Proteção dos Jornalistas

De acordo com o Comitê para Proteção dos Jornalistas (CPJ), pelo menos, 12 jornalistas morreram e mais dois estão desaparecidos e oito foram feridos desde o início do conflito entre o Hamas e as Forças Armadas Israelitas em 7 de outubro passado.

Entre os 12 mortos, 10 jornalistas são palestinos e um jornalista é israelita.

A contagem do Comitê inclui os mortos até sábado (14). O CPJ alerta para os perigos particularmente elevados que afetam jornalistas na Faixa de Gaza dado o risco de um ataque por terra das forças israelitas.

O CPJ também chama a atenção para os bombardeios devastadores da aviação israelita e a impossibilidade de comunicação e os contínuos cortes de energia.

“São civis que realizam trabalho importante em tempos de crise e não devem ser atacados pelas partes em conflito”, disse o coordenador do CPJ para o médio oriente e norte da África pedindo que ambas as partes tomem medidas para garantir a segurança dos jornalistas.

O grupo islamita Hamas lançou no dia 7 de outubro passado um ataque surpresa contra Israel com lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Em resposta Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impõe um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, de combustível e de energia elétrica.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/14:42:45

