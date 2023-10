Mãe é presa após trancar filha de 6 anos em casa para ir a festa

A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz. (Foto:Divulgação/PMDF).

A suspeita teria saído de casa na sexta-feira (13) e só voltado para casa no domingo (15), após a Polícia Militar

Uma mulher foi presa após abandonar a própria filha, de 6 anos, trancada em um quarto na casa onde as duas moravam, em Vicente Pires, no Distrito Federal. O caso ocorreu neste domingo (15).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), vizinhos da família relataram que a situação era recorrente e que a mãe costumava deixar a filha sozinha diversas vezes. Na última sexta-feira (13), a acusada teria saído de casa e voltado só no domingo. A criança foi encontrada trancada no quarto e disse que estava com fome, pois não comia havia três dias.

A PMDF telefonou para a mãe da criança, que chegou ao local após 20 minutos. Ela afirmou que teria saído para uma festa; depois, dormiu na casa de uma amiga. Quando questionada a respeito de quando pretendia retornar para casa, ela não respondeu.

Mãe e filha foram levadas para a 8ª Delegacia de Polícia (SIA). A mulher foi presa em flagrante por crime de abandono de incapaz e a criança foi levada para um lar temporário.

Crime de abandono de incapaz

O crime de abandono de incapaz é previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena de seis meses a três anos de detenção. A pena pode ser aumentada se a vítima for menor de 14 anos ou se o abandono tiver colocado em risco a vida, a saúde ou a integridade física do menor.

