Droga apreendida em ônibus com rota Santarém/Novo Progresso.

(Foto:Reprodução) – Droga é apreendida na BR-163 após policiais realizarem barreira e interceptarem ônibus

Por volta das 20h40 de sábado (11), militares do recobrimento do 35º BPM dentro da ‘Operação Tolerância Zero’, foram acionados para verificar uma ocorrência de um pacote que havia sido colocado em um ônibus que fazia rota sentido Santarém/Novo Progresso.

Imediatamente as guarnições sob comando do oficial do dia, o PM Capitão Farias, realizaram uma barreira para interceptar o ônibus na BR-163. Durante diligências foi possível encontrar a substância análoga a Skank, dentro de uma caixa de sapato da cor vermelha.

O material ilícito pesando 550 gramas estava em nome do remetente Wendell Lopes Nunes. Todo o procedimento foi acompanhado integralmente pelos funcionários da empresa de ônibus.

O entorpecente apreendido foi encaminhado para 16° Seccional Urbana de Polícia e apresentado ao delegado plantonista Jair Castro.

Fonte:Por Diene Moura/O Impacto/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/06:03:18

