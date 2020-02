Polícia Militar apreende carregamento de droga em ônibus que seguia para Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INF. SUB TENENTE CRUZ

A droga foi apreendida em ônibus na Serra do Cachimbo. (Foto:Divulgação Policia) Tabletes de droga estavam em ônibus que faz linha interestadual que seguia para a cidade de Itaituba. Um carregamento de droga foi apreendido, nesta quinta-feira (13), dentro de um ônibus que estava seguindo Para Santarém, a droga tinha como destino a cidade de Itaituba. Os Policiais Militares por volta das 23h00mn, em abordagem ,encontraram 14 tabletes de maconha e cocaína que foram despachados como encomenda uma pessoa foi presa. A droga seguiria para a cidade de Itaituba. A abordagem foi realizada pelos Polícias: SGT Oliveira e SGT Verenildo. A droga não foi pesada ainda e o acusado juntamente com o material apreendido, estão sendo apresentados na delegacia de Castelo de Sonhos.

