Violência em Jacareacanga: Uma Mulher e Uma Adolescente São Encontradas Mortas em Menos de 24 Horas

(Foto: Reprodução) – Polícia investiga caso de homicídio e corpo de adolescente encontrada em quarto de hotel

A guarnição da polícia militar foi acionada por volta das 00h deste domingo, 12 de janeiro de 2025, por populares informando que teriam ouvido vários disparos de arma de fogo na 6ª rua do Bairro São Francisco em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

A polícia militar, de posse das informações, deslocou-se até o local e constatou a presença de uma mulher identificada como Regiane Ferreira da Cruz, de 32 anos, jogada ao solo com algumas perfurações na região do corpo, já em óbito. O local rapidamente foi isolado.

Uma equipe da polícia civil foi comunicada sobre o ocorrido e também se dirigiu ao local para realizar todos os procedimentos legais. Em seguida, uma funerária local fez a remoção do corpo.

Outro caso registrado:

Já na manhã deste domingo, 12 de janeiro de 2025, a polícia militar foi informada por populares que havia o corpo de uma jovem em um quarto de hotel no centro da cidade no município de Jacareacanga. A vítima foi identificada como Rebeca Steffany Oliveira Brito, de 16 anos. Conforme informações apuradas, a jovem deu entrada no hotel acompanhada por um homem conhecido por “Jacó”.

Após encontrarem o corpo, os policiais chegaram a acionar uma ambulância, mas infelizmente a vítima já estava sem vida; as causas da morte ainda não foram reveladas, pois o corpo não apresentava marcas de violência.

No local, os policiais encontraram uma certa quantidade de um pó branco, com características de ser entorpecente.

O corpo de Rebeca será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Itaituba para necropsia e identificação das causas da morte.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/15:01:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...