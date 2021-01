Droga em preservativo que seria enviada para Jacareacanga é apreendida em agência de transporte em Itaituba, PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira, 13/01/21, por volta das 13hs45min, militares do Grupo Tático Operacional – GTO de Itaituba, aprenderam em uma agência de transporte localizada na 18ª Rua do Bairro Bela Vista mais de meio kg de droga.

