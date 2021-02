Duas armas de fogo são apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal de Santarém

Arma de fogo foi encontrada no interior de veículo em estrada, em Itaituba — Foto: PRF/Divulgação

Flagrantes aconteceram nos km-230 e 1144, em Itaituba. Equipe da PRF está realizando fiscalizações no município desde a semana passada.

Durante fiscalizações realizadas na tarde desta segunda-feira (22) no município de Itaituba, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, no oeste do Pará, apreendeu duas armas de fogo. Os revólveres e os condutores dos veículos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por volta das 16h, no km-230, os policiais abordaram uma caminhonete e após revista, encontraram no porta-luvas uma arma de fogo, do tipo pistola, com registro em nome do condutor do veículo. A arma estava carregada e, no carro, continha 16 munições de mesmo calibre e uma munição calibre 22. Segundo a PRF, o condutor não possuía autorização para portar o armamento.

Após revista, policiais encontraram arma de fogo em veículo — Foto: PRF/Divulgação

Em outro caso, por volta das 17h, uma outra caminhonete foi abordada no km 1144. Após revista, os agentes encontraram no interior do veículo debaixo do tapete do lado do carona, uma arma de fogo, sem registro ou posse. O revólver estava carregado, com cinco munições.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está realizando fiscalizações no município desde a semana passada.

Por G1 Santarém — PA

