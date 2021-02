Confira os principais concursos públicos com inscrições abertas

Os certames são oferecidos para diversas áreas de trabalho e todos os níveis de escolaridade

Diversas vagas em diferentes áreas de trabalho estão sendo ofertadas através de concursos públicos. As oportunidades são oferecidas por meio de processos seletivos que concedem emprego em órgãos públicos. Dentre os mais esperados, que já estão com editais lançados, está o do IBGE, ofertando mais de 22 mil vagas para profissionais do nível médio.

Outras instituições, como o Ministério da Economia e da Marinha, também são aguardadas pelos concurseiros. Essas oferecem 590 e 980 vagas respectivamente.

O processo de intermediação de um concurso é feito pelas instituições conhecidas como bancas organizadoras. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Carlos Chagas (FCC) e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Uma vez definida a banca, o edital do concurso pode ser publicado. Só então os interessados podem iniciar os trâmites para fazer a inscrição.

Separamos uma lista de processos seletivos com editais lançados, confira:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 22.409 vagas de nível médio

Ministério da Economia: 100 vagas imediatas e 490 vagas de cadastro reserva para quatro cargos Médio, Técnico e Ensino Superior).

Marinha: 980 vagas

Aeronáutica: 223 vagas para nível médio

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil): cadastro de reserva em cargos de nível superior

Prefeitura de Bacurituba (MA): 26 vagas

Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC): 60 vagas

Prefeitura de Birigui (SP): 74 vagas

Prefeitura de São Valério do Sul (RS): 13 vagas

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná: 69 vagas

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brusque (SC): 11 vagas

