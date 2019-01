Duas balsas e 11 embarcações são apreendidas em apenas um mês no Pará

Duas balsas e 11 embarcações foram apreendias no Pará, em apenas um mês, por apresentaram diversas irregularidades que podem favorecer a ocorrência de acidentes. As informações foram divulgadas pela Marinha nesta segunda-feira (02).

As principais irregularidades encontradas durante a fiscalização, iniciada no início de setembro, estão ausência de documentos e equipamentos de salvamento e segurança; transporte irregular de passageiros e cargas irregulares. As embarcações estão na Patromoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.

De janeiro a agosto deste ano, 1.518 embarcações foram abordadas por equipes de inspeção naval da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Destas, 196 foram notificadas e 97 apreendidas.

Durante as fiscalizações foram verificados itens como legalidade do material transportado, documentação da embarcação, documentação dos condutores e da tripulação, número de passageiros permitidos pela embarcação e presença dos equipamentos de salvamento e segurança (coletes salva-vidas, boias, dentre outros).

As ações de fiscalização de segurança do tráfego aquaviário foram realizadas na área do Comando do 4º Distrito Naval.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...