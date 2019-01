Jovem itaitubense morre após acidente na estrada da cidade de Jacareacanga

Um grave acidente ocorreu agora pouco no km 34 da estrada de Jacareacanga, entre um caminhão tanque e um taxi. Segundo informações, um Itaitubense foi vítima fatal após ficar preso nas ferragens do taxi. Trata-se do jovem Wanderson Felipe, o corpo encontra-se na “pedra” do hospital municipal da cidade e será encaminhado para Itaituba onde será velado e sepultado. Ainda não conseguimos contato com familiares da vítima.

Última postagem do facebook do jovem



Sempre é curioso olhar as redes sociais de uma pessoa que falece, neste caso, a última postagem de Wanderson no facebook foi uma singela declaração de amor à algumas pessoas e gratidão à Deus, “pessoas que amo muito”.

O jovem tinha uma personalidade marcante, muito alegre, ousado e trabalhador. Há alguns anos Wanderson sofreu um acidente de voadeira no rio Tapajós que por pouco não lhe tirou a vida.

Em breve novas informações!

Fonte: Portal Giro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...