Duas escolas públicas brasileiras ganham prêmio internacional Melhores Escolas do Mundo -(Foto:Reprodução)



A EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves (CE) venceu na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis” e a Escola Municipal Professor Edson Pisani (MG) ganhou o Prêmio Escolha da Comunidade

As outras 4 vencedoras nas demais categorias são escolas da Índia, África do Sul, Israel e Colômbia

São Paulo, 4 de novembro de 2023 – Pela primeira vez, duas escolas brasileiras, ambas da rede pública de ensino, foram eleitas vencedoras do Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023 (World’s Best School Prizes 2023). Os cinco Prêmios de Melhores Escolas do Mundo são de iniciativa da plataforma britânica T4 Education, com apoio de Fundação Lemann, Accenture, American Express e Yayasan Hasanah.

EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves, escola pública em Carnaubal (CE), tem proporcionado ajuda aos alunos que tentam se reintegrar à sociedade desde a pandemia da COVID-19 e foi selecionada, por uma Academia Julgadora especializada, a melhor do mundo na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis”. A escola receberá um prêmio de US$ 50.000.

A outra escola brasileira reconhecida pela premiação internacional foi a Escola Municipal Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte (MG), vencedora no novo prêmio Escolha da Comunidade. A escola obteve o maior número de votos entre todas as finalistas do Prêmio Melhores Escolas do Mundo em uma votação pública. Agora, ela integrará o novo programa “Melhor Escola para Trabalhar” da T4 Education, um mecanismo independente e baseado em evidências para certificar escolas por sua cultura e ajudá-las a transformar seu ambiente de trabalho para atrair e reter os melhores professores.

A conquista das duas escolas foi celebrada por Denis Mizne, CEO da Fundação Lemann. “É um momento importante para toda a educação brasileira e não só para a EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves e a Escola Municipal Professor Edson Pisani. É por meio da educação de qualidade e, portanto, em nossas escolas, que temos a melhor chance de enfrentar os desafios profundos da sociedade e onde podemos encontrar esperança para um futuro mais equitativo para todos os brasileiros. E com escolas como essas, tenho toda a confiança de que podemos ter sucesso”, diz Mizne.

Vikas Pota, fundador da T4 Education e dos Prêmios Melhores Escolas do Mundo, também parabenizou as escolas brasileiras pela conquista. “Meus mais sinceros parabéns à EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves e à Escola Municipal Professor Edson Pisani. Educadores de todo o mundo devem olhar para os exemplos brilhantes de suas escolas na diferença que vocês fizeram em tantas vidas. E os governos devem olhar para o trabalho pioneiro que vocês fizeram enquanto buscam respostas para os grandes desafios que enfrentamos hoje. Onde vocês lideram, eles devem seguir. Este momento tremendo para escolas brasileiras foi possível graças à liderança, à visão e à cultura que suas escolas promoveram”, comemorou Pota.

Além das brasileiras, também receberam prêmios a Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco (Colômbia), na categoria “Ação Ambiental”; a Riverside School (Índia), na categoria “Inovação”; a Max Rayne Hand in Hand Jerusalem School (Israel), na categoria “Superação de Adversidades”; e a SPARK Soweto (África do Sul), na categoria “Colaboração Comunitária”. Cada uma delas também receberá o valor de US$ 50.000.

Sobre as escolas

A EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves, uma escola pública em Carnaubal, Ceará, Brasil, tem proporcionado uma “tábua de salvação” aos alunos que lutam para se reintegrar na sociedade desde a pandemia da COVID-19, mas também criou uma cultura de apoio e empatia em toda a comunidade escolar. Com uma queda de 67% em apenas 18 meses no número de alunos que necessitam de apoio social e emocional, o projeto “Adote um Aluno” da escola não só melhorou a vida dos alunos, como também aumentou a sensibilização para a importância da saúde mental na comunidade escolar e além dela.

Numa comunidade em que a violência e outros comportamentos emocionais se tornaram comuns entre os alunos, a escola tomou conhecimento de novas ansiedades que afetavam as crianças da comunidade logo quando a sociedade começou a abrir-se novamente após o fim do confinamento pandêmico. Na própria escola, cerca de 6% da população estudantil foi diagnosticada com problemas emocionais graves, incluindo automutilação.

Consequentemente, a escola desenvolveu o projeto “Adote um aluno” para identificar os alunos vulneráveis, prestar-lhes assistência de um psicólogo profissional, ajudar os alunos a trabalharem mais eficazmente suas competências socioemocionais nas salas de aula e educar a comunidade escolar sobre a importância da saúde mental.

A escola começou por apresentar o projeto aos pais e ao conselho diretivo local para ajudar a explicar os seus objetivos e aumentar o seu alcance. Em seguida, os alunos dirigem-se ao programa ou são encaminhados pelos pais ou professores. A partir daí, a escola inscreve-os no projeto. Devido à existência de um estigma associado à saúde mental na comunidade, alguns alunos resistem a entrar no programa, pelo que só podem, portanto, ser encorajados.

Do número inicial até o lançamento do projeto em setembro de 2021, menos de 10 alunos continuam a ser assistidos. Aqueles que receberam apoio relataram melhorias na sua autoestima e bem-estar geral, resultando num melhor desempenho acadêmico e num renovado sentido de esperança. O projeto também registrou um aumento do apoio e do envolvimento da comunidade.

A EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves pretende usar os fundos do prêmio para expandir o seu projeto “Adote um Aluno” e prestar mais apoio aos alunos que lutam com problemas de saúde mental. A escola também planeja colaborar com outras escolas da região para promover uma cultura de saúde mental e bem-estar.

Foi escolhida como a vencedora do Prêmio Melhor Escola do Mundo 2023 na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis” entre as três finalistas do prêmio, que também incluiu a IMG Academy (EUA) e a Cardiff Sixth Form College (Reino Unido).

A Escola Municipal Professor Edson Pisani, uma escola pública de educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de adultos em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, tem sido há muito tempo um motor de transformação e defesa dos direitos de seus alunos e do Aglomerado da Serra, uma das maiores e mais antigas favelas do Brasil. Com a sua capacidade de mobilizar alunos, famílias e vizinhos, e de se coordenar com o governo e com os líderes locais inúmeras vezes para educar, discutir e propor ações de melhoria na área, a escola é uma voz comprovada para a mudança, promovendo práticas de vida sustentáveis, reduzindo o lixo e melhorando a qualidade de vida da comunidade.

Por mais de 100 anos, a favela do Aglomerado da Serra viveu sem a garantia de direitos básicos, como água tratada, saneamento básico e transporte. No início dos anos 2000, a favela recebeu diversas obras públicas estruturantes do programa Vila Viva, que incluiu uma nova via dividindo o Aglomerado da Serra. Em 2013, o programa propôs uma segunda fase, que incluía o alargamento da rua onde a escola está localizada e o deslocamento de muitas famílias.

Para que os arquitetos e engenheiros do projeto participassem das reuniões comunitárias e, assim, tivessem acesso às informações do projeto, a Escola Municipal Professor Edson Pisani rapidamente organizou a comunidade, reuniu assinaturas e, em seguida, fez uma parceria com as Faculdades de Arquitetura e Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com isso, muitas famílias não foram removidas.

Entretanto, o programa Vila Viva havia deixado entulhos por toda a comunidade, criando áreas perigosas e provocando o aumento de lixo, pragas e doenças. Também criou um problema em torno das fontes de água da comunidade. Mais uma vez, a escola, em parceria com a Escola de Arquitetura da UFMG, criou o Projeto Água na Cidade, que estudou os problemas hídricos e mapeou os pontos de água.

As obras abriram uma avenida de duas faixas, que permitiria finalmente a entrada de um ônibus na favela. Mais preocupado com os carros dos bairros ricos, o município recusou-se a criar a linha de ônibus. A escola, então, em parceria com o movimento Tarifa Zero, mobilizou a comunidade, organizou reuniões, coletou mais de 4.000 assinaturas e realizou inúmeras outras ações para pressionar a prefeitura. Após dois anos de luta, foi criada a linha de ônibus que liga a favela ao metrô, gerando mais acesso à saúde, educação e emprego, garantindo o direito de ir e vir da população favelada.

Ambas as escolas e todos os seus colegas finalistas compartilharão suas melhores práticas para ajudar outros a replicar seu trabalho por meio de “Kits de transformação escolar” e eventos no aplicativo T4 Communities.

Inscrições abertas para o Prêmios de Melhores Escola do Mundo 2024

Também foram abertas a partir de 4 de novembro as inscrições para os Prêmios de Melhor Escola do Mundo 2024.

Os cinco Prêmios de Melhor Escola do Mundo – nas categorias “Colaboração Comunitária”, “Ação Ambiental”, “Inovação”, “Superação de Adversidades” e “Apoiando Vidas Saudáveis” – celebram as escolas de todo o mundo pelo papel fundamental que desempenham no desenvolvimento da próxima geração de alunos e por sua enorme contribuição para o progresso da sociedade, especialmente na esteira da COVID. Os prêmios foram criados para compartilhar as melhores práticas de escolas que estão transformando a vida de seus alunos e fazendo uma diferença real em suas comunidades.

Os Prêmios estão abertos a todas as escolas do ensino regular e obrigatório e que estão legalmente registradas no respectivo Ministério da Educação ou autoridade reguladora do seu governo, incluindo jardins de infância, escolas primárias e secundárias e escolas on-line, públicas ou privadas. As escolas podem se inscrever on-line em worldsbestschool.org

As inscrições se encerram em 23 de fevereiro de 2024 às 20h59 no horário de Brasília.

Sobre a T4 Education

Acreditamos que todas as crianças de todos os lugares merecem uma boa educação. Estamos construindo a maior comunidade de professores e escolas do mundo para o conseguir. Juntos. A nossa plataforma de meios digitais oferece oportunidades aos educadores para trabalharem em rede, colaborarem, partilharem boas práticas e apoiarem os esforços uns dos outros para melhorar a aprendizagem e a cultura escolar. Trabalhamos para amplificar as vozes dos professores porque o mundo que queremos ver só será construído ouvindo aqueles que estão no centro da educação.

A nossa comunidade global de mais de 200.000 professores e a nossa plataforma de meios de comunicação digitais proporcionam às organizações um motor para a atribuição de prémios de educação que se destacam tanto nos meios de comunicação internacionais como na consciência pública.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann acredita que um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil que acredita no seu maior potencial: gente. Isso só acontece com educação de qualidade e com o apoio a pessoas que querem resolver os grandes desafios sociais do país. Nós realizamos projetos ao lado de professores, gestores escolares, secretarias de educação e governos por uma aprendizagem de qualidade. Também apoiamos centenas de talentos, lideranças e organizações que trabalham pela transformação social. Tudo para ajudar a construir um país mais justo, inclusivo e avançado.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Prêmio Melhores Escolas do Mundo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2023/08:03:11

