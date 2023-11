Governo do Amazonas culpa Pará pela Fumaça que encobre a capital- Site questiona “Fumaça em Manaus. ‘Culpa do Pará”

A capital do Amazonas encoberta pela fumaça (foto:Reprodução) – (foto>Reprodução) –

O governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou nesta sexta-feira (3) que a fumaça que encobre a capital amazonense vem de queimadas no estado vizinho, o Pará.

Portal do Holanda destaca queimadas no Amazonas e questiona a culpa do Pará, citada pelo Governador em Manaus – (veja abaixo)

‘A fumaça que encobre Manaus vem do Pará’. É a velha mania de culpar os paraenses pelos nossos fracassos – especialmente na segurança…Agora eles seriam os responsáveis pelo envenenamento de nossos pulmões. Mas vamos ponderar. Afinal essa versão do governo do Amazonas é baseada em números apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – o INPE. No Pará foram mapeados 1.401 focos de incêndio somente neste novembro. Mas o Amazonas aparece com 20. É bem menos, mas o tamanho do foco impacta na capacidade de gerar fumaça. O INPE não mede o tamanho nem o nível de propagação do fogo. No ano, o Estado totalizou, até aqui, 18.680 incêndios em área de mata, contra 32.160 no Pará. (Portal do Holanda)

**Aos paraenses falta o discurso que está na boca dos amazonenses: “aqui não desmatamos e mantemos em pé 95% da floresta”. Este verão está mostrando que esse é um discurso ultrapassado e com cheiro de fumaça. ***O pior é que não estamos fazendo nada para evitar um futuro no qual nossos netos não possam respirar. Ao contrário dos paraenses, a classe política do Amazonas é escandalosamente acomodada…

“Agora essa fumaça que está vindo aqui, ela está vindo do estado vizinho, do estado do Pará, que, nesse momento, também começa a sofrer os efeitos da estiagem, uma seca histórica em que a gente tem esses problemas – de desmatamento e de queimadas”, disse Wilson Lima em vídeo publicado nas redes sociais.

Por ter menos foco de incêndio o Amazonas tem mais fôlego, mais tempo e muito provavelmente mais recursos para reduzir esse número a zero no próximo verão. Ao Pará, que depende de áreas desmatadas para manter sua matriz econômica, toda ela baseada no extrativismo – minérios, madeira, carvão vegetal e palmito, cabe exercer um controle que hoje não existe. Ou talvez seja impossível exercer, devido o tamanho do estado.

Não dá para culpar apenas os paraenses, aos quais falta o discurso que está na boca dos amazonenses: “aqui não desmatamos e mantemos em pé 95% da floresta”. Este verão está mostrando que esse é um discurso ultrapassado e com cheiro de fumaça.

Se o Pará queima hoje em nível proibitivo, o Amazonas está logo atrás. Com menos empregos no comércio e na indústria e com o esvaziamento da Zona Franca de Manaus nos próximos anos, esse povo vai viver do quê ? Vai migrar da cidade para o interior. E a floresta pode de repente desaparecer, numa onda de fumaça.

O pior é que não estamos fazendo nada para evitar um futuro no qual nossos netos não possam respirar. Ao contrário dos paraenses, a classe política do Amazonas é escandalosamente acomodada…

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Leia matéria na integra clique no link>https://www.portaldoholanda.com.br/bastidores-da-politica/fumaca-em-manaus-culpa-do-para

Versão da SEMA

Órgãos que monitoram a crise ambiental no Amazonas têm apontado a origem da fumaça que encobre Manaus.

Sema-Em setembro, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) disse que a fumaça em Manaus é proveniente dos focos de calor e queimadas registrados na capital e em outras cidades da Região Metropolitana.

Ao todo, 13 cidades fazem parte da Região Metropolitana de Manaus (RMM): Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves

Em nota divulgada na segunda-feira (30), a Sema ampliou os locais de origem. Segundo a secretaria, além da Região Metropolitana de Manaus – 120 registros – a fumaça vem principalmente do Estado do Pará, que registra 3.965 focos de queimada. (fonte>G1AM)

Fonte: Portal do Holanda/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2023/08:03:11

