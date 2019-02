Duas mulheres presas por envolvimento na morte dos maridos são levadas para o presídio feminino de Santarém

Duas mulheres de Novo Progresso cumprem pena em presidio feminino na cidade de Santarém.(Foto:Arte Folha do Progresso)

A presa Aucelim Ferreira, teve habeas corpus negado e foi transferida a pedido da justiça para o presidio feminino da cidade de Santarém distante 780 quilômetros de Novo Progresso.

Aucelim foi flagrada com seu amante Joel Hilário 18 anos, pelo esposo em um quarto na casa de uma amiga no distrito de Vila Isol, no momento do flagra , os dois estavam nus e o jovem disparou três tiros de revolver contra a vitima. Preso alegou legitima defesa. A investigação da policia levantou suspeita de crime premeditado e acusa os dois Aucelim e Joel de terem atentado contra a vitima – o pecuarista Brizola para tirar lhe a vida. O crime acontece em Novembro de 2018. Joel hilário cumpre pena no presidio de Itaituba.

Leia mais:Triângulo amoroso! “Pé de Pano” recebe marido da amante a tiros

*Homem que foi baleado após flagrante de traição na Vila Isol morre em Hospital de Brasília

Fazendeira

A fazendeira “Marlete Florentino” acusada de mandar matar o marido, já cumpre pena no presidio feminino de Santarém, ela foi trazida pelo SISUPE até a cidade de Novo Progresso nesta semana pra participar de audiência na vara criminal desta comarca. Marlete foi presa no dia 20 de julho de 2018.

Ela é acusada de ter mandado matar Marcelo Renato Guterres Soares ,47 anos, e joga-lo no rio puraque. O corpo foi encontrado boiando no rio puraquê por um casal que passou pelo local e avisou a policia.

Dois dias após encontrar o corpo, a investigação da Policia levou até a principal suspeita que é a esposa Marlete Florentino. Ela confessou o crime.

Leia Mais:Fazendeira é presa acusada de mandar matar marido e jogar corpo no rio em Novo Progresso

Aucleim Ferreira e Marlete Florentino estão presas no presidio de Santarém, elas foram transferidas na manhã desta quinta-feira (31), ela equipe da SUSIPE.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...