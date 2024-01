Duas pessoas morrem em grave acidente na PA 370 em Santarém

(Fotografo: Reprodução)_ Tragédia – Duas pessoas morrem em grave acidente na rodovia Santarém/Curuá-Una

No veículo menor estavam cinco pessoas que seguiam para uma festa de aniversário

A fatalidade aconteceu na noite de sábado, 20, à altura da comunidade São Jorge, km 30 da rodovia

Um acidente fatal foi registrado na noite de sábado (20) em Santarém, oeste do Pará. O sinistro aconteceu à altura do km 30 da PA 370, rodovia Santarém Curuá-Una.

A informação foi confirmada à nossa reportagem pelo enfermeiro chefe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) Josiel Colares. A unidade do Samu seguiu para o local logo após o ocorrido.

De acordo com as informações, um veículo de passeio bateu na traseira de um caminhão carregado de tijolos. No veículo menor estavam cinco pessoas que seguiam para uma festa de aniversário.

Cleiton Rosa e Rafaele Lima morreram no local. Rafaele estava acompanhada do esposo, da filha de 3 anos e do cunhado, que dirigia o carro.

O motorista e a criança foram levados para o hospital municipal.

O motorista do caminhão, identificado pelo pré-nome Felipe, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Fonte: Portal Santarém e Portal RDN

