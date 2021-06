Duas pessoas são presas durante fiscalização da PRF em ônibus de viagem em Altamira

PRF apreendeu drogas durante fiscalização em ônibus de viagem no km 630 da rodovia BR-230, em Altamira — Foto: Divulgação/PRF

Agentes apreenderam drogas, pássaros e celulares. Fiscalização aconteceu no km 630 da BR-230, no município de Altamira (PA).

Duas pessoas foram presas, nesta terça-feira (1), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de viagem, que fazia a rota Belém à Santarém, no KM 630 da rodovia BR-230, em Altamira, sudoeste do Pará. Na ação, foram apreendidos dois canários, celulares e drogas.

De acordo com a PRF, ao consultar o nome de uma passageira de 22 anos no sistema policial foi constatado que ela possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça de Macapá, no Amapá. Nas coisas da passageira foram encontradas 533 gramas de substância semelhante à cocaína e 1,935 quilos de substância análoga à maconha.

A passageira presa e a droga apreendida foram encaminhadas para a delegacia da cidade.

Celulares

Ainda no mês ônibus, um homem foi abordado por policiais e com ele foram encontrados dos celulares sobressalentes. Quando questionado sobre a procedência dos aparelhos, o passageiro informou que não sabia a origem dos celulares e que os comprou em Belo Monte e Altamira para revender. Ao realizar consulta no sistema da PRF, os agentes constataram que um dos aparelhos havia registro de roubo.

O passageiros foi preso por receptação ou compra de coisa roubada e os aparelhos apreendidos, e apresentados na delegacia da cidade para os procedimentos legais.

Curiós

Por fim, os agentes da PRF encontraram dois curiós sendo transportados no ônibus. O passageiro dono dos animais foi identificado, mas não apresentou registro no órgão ambiental de propriedade. Os pássaros foram apreendidos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Altamira.

PRF apreendeu dois curiós durante fiscalização em ônibus de viagem no km 630 da rodovia BR-230, em Altamira — Foto: Divulgação/PRF

Por G1 PA — Belém

