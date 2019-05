Militar do Exército é detido após ser flagrado dirigindo alcoolizado em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações da polícia civil, o militar foi detido e encaminhado para o quartel do 8º BEC onde ficará custodiado para os procedimentos.

Um soldado do exército foi detido na madrugada deste domingo (26) após ser flagrado conduzindo veículo alcoolizado em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o militar foi encaminhado para o quartel do 8º BEC.

You May Also Like