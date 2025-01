Dupla agride mulher até a morte no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Uma mulher, ainda não identificada, foi agredida até a morte na madrugada desta segunda-feira (13/1), dentro de uma casa localizada na Passagem Dorothy, no bairro do Tapanã, em Belém.

De acordo com as autoridades, dois homens cometeram o crime que, até o momento, não se sabe a motivação.

Segundo a polícia, a vítima não era conhecida na vizinhança e tinha acabado de se mudar. Ela chegou a gritar por ajuda antes de morrer. Um dos vizinhos viu os dois homens saindo de dentro do imóvel, sujos de sangue, e chegou a abordá-lo. No entanto, os criminosos ainda ameaçaram o morador antes de irem embora, conforme o relato policial.

Logo depois, a polícia foi acionada e isolou a cena do crime. A arma utilizada para matar a vítima ainda é misteriosa. Porém, a polícia suspeita que a mulher tenha sido morta com cacos de vidros, que estavam espalhando dentro da casa. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos.

Os dois homens que foram vistos no crime ainda não foram reconhecidos. Até a manhã desta segunda-feira (13/1), nenhum suspeito tinha sido localizado ou preso por envolvimento no caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/17:44:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...