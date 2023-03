Semas doa 143 motosserras apreendidas em operações de fiscalização

Os equipamentos estavam sendo utilizados em ações de degradação ambiental e foram apreendidos durante ações deflagradas no âmbito da operação “Amazônia Viva”. (Foto:Agência Pará).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realizou a doação de 143 motosserras, nesta quinta-feira (2), apreendidas pela Semas durante ações de fiscalização em todo o Estado. Os equipamentos estavam sendo utilizados de forma ilegal em ações de degradação do meio ambiente e apreendidos durante ações deflagradas no âmbito da operação “Amazônia Viva”, que desenvolve ações de fiscalização ambiental de forma integrada entre a Semas, Polícias Civil, Militar, Científica, além do Corpo de Bombeiros.

As entregas foram oficializadas com a publicação, nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial do Estado, de dois Termos de Doações que especificam os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) gerados a partir do confisco das motosserras.

O Coronel Jaime Rosa de Oliveira, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, ressalta a importância da integração entre as instituições para a garantia da preservação florestal. “Esta ação é muito importante para a instituição, pois temos 33 unidades operacionais em todo o Estado e quando estiverem 100% aptas para uso serão distribuídas para serem utilizadas em nossas atividades.

Aqueles instrumentos que seriam utilizados para degradação da natureza, vai servir agora de apoio operacional para o Corpo de Bombeiros. Então, essa parceria firmada em convênio assinado pelo secretário Mauro O’de Almeida e pelo nosso comandante geral Jaime Benjor permanece e vamos estender para outros municípios”, comemorou.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do g1 Pará — Belém) — em 03/03/2023/09:48:37

