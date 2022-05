Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa em Alenquer

Dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas em Alenquer — Foto: Redes Soci

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia com objetos apreendidos. A Polícia Civil de Alenquer segue investigando o caso.(As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Dois homens que estavam portando substâncias entorpecentes foram presos por uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Militar (26ª CIPM) nesta quarta-feira (19) em Alenquer, oeste do Pará. Policiais militares realizavam ronda na noite de quarta, quando abordaram dois homens em uma moto.

Segundo a polícia, a dupla estava realizando entrega e venda de entorpecentes para usuários de drogas na cidade. Os suspeitos também faziam um serviço de “delivery”, no qual eles mesmos entregavam as drogas para clientes, utilizando uma motocicleta com registro de roubo/furto.

A dupla foi atuada em flagrante e de acordo com a polícia, vai responder pelos crimes de associação criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação.

Com eles foram a polícia apreendeu drogas, um aparelho celular e uma motocicleta, modelo Titan 99, cor preta, que era usada para prática de crime.

Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Alenquer.

