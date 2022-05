Discussão após noite de bebedeira termina em morte, em Tailândia

Júnior foi preso e encaminhado à delegacia de Tailândia (Foto: Reprodução/ Portal Tailândia)

Vítima foi identificada como Romário e morreu depois de receber golpes de faca do suspeito, Júnior

Uma discussão entre dois homens terminou em morte na madrugada desta sexta-feira (20), em Tailândia, nordeste do Pará. A vítima, identificada apenas pelo prenome Romário, foi morta a facadas pelo suspeito, Júnior, que seria seu amigo. O caso aconteceu no conjunto habitacional Daniel Berg e está sendo investigado pela Polícia Civil. (As informações são do O Liberal)

De acordo com informações da polícia, os dois homens estariam ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior. Eles tiveram uma discussão e, momentos depois, Romário foi morto com dois golpes de faca. O autor dos golpes acusava a vítima de ter pego a quantia de R$ 1 mil emprestado e não ter devolvido.

Testemunhas relataram que não houve tempo para que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fosse acionado, já que a vítima morreu na hora, sem chance de ser socorrido. O suspeito ainda tentou fugir do local, mas foi perseguido pela polícia até a residência dele.

Júnior foi preso dentro do forro da residência, onde tentava se esconder dos policiais. A guarnição encaminhou o suspeito para a Delegacia de Tailândia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso.

