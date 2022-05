PF cumpre mandados e investiga juízes e advogados por corrupção

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20/5), a Operação Skiagraphia com o objetivo de desmantelar esquema de corrupção com indícios de participação de juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos em Fortaleza, capital cearense.

Noventa policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em endereços localizados nas cidades de Fortaleza, Brasília, São Paulo, Recife e Dourados, no Mato Grosso do Sul. As buscas têm o intuito de apreender documentos e mídias que vão ajudar na instrução do inquérito policial. (As informações as Metrópoles).

As investigações tiveram início no ano de 2019, a partir de informações da Procuradoria da Fazenda Nacional, e apontaram indícios de participação de magistrados, advogados e empresários devedores do Fisco Federal em ações em curso na Justiça entre os anos de 2012 a 2016 e que resultaram em prejuízo bilionário aos cofres da União.

Foram investigados suspeitas de ilicitudes na condução de processos de execuções fiscais dos grandes devedores da União; vínculos suspeitos entre magistrados e advogados; fluxo financeiro suspeito; falsificação documental com simulação de intimações da União, com prejuízo à Fazenda Nacional em benefício de empresários.

Os investigados, a partir da individualização de conduta e da colheita de indícios e provas, poderão responder inquérito policial pelo cometimento, em tese, dos crimes de corrupção ativa e passiva — artigos 317 e 333 do Código Penal; lavagem de dinheiro — artigo 1º da Lei 9.613/98; e organização criminosa — art. 2º da Lei 12.850/13, com penas de até 42 anos de prisão. As apurações continuam, com análise do material apreendido.

O nome da operação remete à técnica de pintura “shadow painting”, em que se busca dar a ilusão de profundidade pelo contraste entre sombra e luz. Com isso, os investigados simulavam estar à luz do caminho público, mas na verdade se encontravam às sombras da lei.

Jornal Folha do Progresso em 20/05/2022/

