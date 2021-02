Dupla invade casa, mata homem e atira nos dois joelhos de sua esposa no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não há informações do que pode ter servido de motivação para execução de Patrick, e nem quem são os dois homens que cometeram os crimes de lesão corporal e homicídio. Além dos militares, policiais civis estiveram no local, e encontraram estojos de munição calibre .380. O caso segue sob investigação.

Quando as duas guarnições chegaram ao ponto exato descrito na denúncia, uma casa onde funcionava uma serraria e foi cedida ao casal, encontraram Alan já morto e sua esposa ao lado, com ferimentos graves de arma de fogo na perna. Até o momento, se sabe apenas que o crime foi cometido por dois homens armados.

