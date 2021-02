Motorista de van é morto a tiros em oficina mecânica em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil estiveram no estabelecimento levantando as primeiras informações para tentar identificar a autoria e motivação do delito.

(Foto:Reprodução) – O motorista de uma van, identificado como Marcos Antônio Miranda da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros na tarde do último sábado (6), em uma oficina mecânica. A vítima foi alvejada com três tiros. O crime ocorreu em Marabá, sudeste paraense.

