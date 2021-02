Marinha leva para Manaus tanque com 90.000 metros cúbicos de oxigênio pelos rios da Amazônia

O tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio (equivalente a 9 mil cilindros), foi abastecido em Belém – Foto: Ministério da Defesa.

Foi a maior carga de oxigênio líquido já transportada por vias fluviais no país, diz a empresa

Uma balsa com um tanque de 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido, abastecido pela empresa White Martins, atracou neste sábado (6) no porto Encontro das Águas, em Manaus (AM), acompanhada pelo navio-patrulha Fluvial Roraima, do Comando da Flotilha do Amazonas.

O tanque, com o equivalente a 9 mil cilindros de oxigênio, foi abastecido pela empresa em Belém (PA). O navio-patrulha iniciou o acompanhamento da balsa, que foi contratada pela indústria de gás, a partir da cidade de Santarém (PA) até Manaus (AM).

De acordo com a White Martins, essa foi a maior carga de oxigênio líquido já transportada por vias fluviais no país. Durante a ação, o principal propósito do Navio da Marinha foi evitar interferências de outras embarcações durante a navegação da balsa, no Rio Amazonas.

A ação da Marinha faz parte da Operação “Covid-19”, conduzida pelas Forças Armadas sob coordenação do Ministério da Defesa.

Por:Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...