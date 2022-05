Dupla morre em confronto com a Polícia no município de Altamira (PA)

Na tarde deste sábado (21), dois homens morreram em confronto com equipes da Polícia Militar no Bairro do Mutirão, em Altamira, sudoeste do Pará.

Um dos criminosos foi identificado como Cristhian Anderson Dantas Malcher, de 22 anos. O outro ainda não foi identificado.

De acordo com a PM, as equipes chegaram até aos bandidos por meio do rastreador de uma moto que foi roubada pela manhã. Na casa onde apontava a localização do veículo, as guarnições foram recebidas a tiros e, revidaram.

O indivíduo que ainda não foi identificado, estava armado com uma espingarda e atirando contra as guarnições, mas pouco depois foi neutralizado. Já Cristhian Anderson, que também estava armado, foi atingido enquanto fugia pulando muros de algumas casas vizinhas.

Os dois foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Altamira (UPA). Contudo, eles não resistiram aos ferimentos.

Segundo a PM, na casa onde a dupla estava foram encontrados e aprendidos diversos objetos, que seriam oriundos de furtos e roubos, como celulares, chips e dinheiro, além das armas que os suspeitos portavam e a motocicleta. Tudo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Altamira, para as providências cabíveis. (As informações são do Debate Carajás com Native News Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/

