Helder Barbalho está em Itaituba para entregar 3.277 cestas básicas para Novo Progresso,Aveiro, Trairão, Jacareacanga e Rurópolis

(Foto:Reprodução) – Nesta sexta-feira (14), o Governador Helder Barbalho vai entregar 3.277 cestas básicas para a população residente nos municípios de Aveiro, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga e Rurópolis. Os alimentos serão entregues por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que se fará representada pelo Coordenador-Adjunto de Defesa Civil, Cel QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos.

