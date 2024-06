Durante ações da operação ‘Força Suprema-II’ em Monte Alegre e Prainha, PM recupera veículo roubado em Belo Horizonte

Polícia Militar em Monte Alegre — Foto: Divulgação

Durante as ações que iniciaram na sexta (14) e seguiram até a madrugada de segunda (17), outras duas motos com registro de roubo foram recuperadas pela PM.

A operação Força Suprema-II do 18º Batalhão de Polícia Militar que foi deflagrada na sexta-feira (14) e encerrou na madrugada desta segunda-feira (17) em Monte Alegre e Prainha, no oeste do Pará, aprendeu veículos com registro de furto e mais de um 1 quilo de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, na sexta feira foram apreendidos cerca de 1 quilo de entorpecente. A droga seria comercializada em cidade de Monte Alegre. Ainda no mesmo dia, a guarnição realizou a apreensão de um veículo modelo Jeep Renegade, produto de roubo da cidade de Belo Horizonte (MG).

Além disso, no domingo (16), também em Monte Alegre duas motocicletas foram recuperadas. Elas estavam com registro de roubo na cidade de Manaus (AM). Na cidade de Prainha, no domingo, foram apreendidos de 12 porções de entorpecente.

O 18º BPM com sede em Monte Alegre, além do 3° Pelotão na cidade de Prainha e os seis Postos Policiais Destacados nas zonas rurais deram início a operação às 08 horas, onde foi empregado maior número possível de efetivo e viaturas nas ruas, além do policiamento fluvial que atuará em áreas ribeirinhas.

“A Operação Força Suprema-II atingiu o objetivo que eram potencializar ações ostensivas, preventivas e atuar de forma repressiva ao crime organizado e tráfico de drogas. Com a colaboração da sociedade o resultado é sempre exitoso, e isso demonstra que participação de todos é muito importante para o fortalecimento da segurança pública. Nosso objetivo também é trazer qualidade de vida a população através de segurança de excelência”, destacou o Comandante do 18º BPM, major Leonardo Dutra.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/09:41:11

