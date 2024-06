Vídeo: criminosos fazem buraco na parede e furtam cofre em depósito de transportadora em Santarém

Buraco feio por criminosos em depósito de transportadora — Foto: Divulgação

O depósito da transportadora fica no bairro Diamantino e foi alvo de arrombamento e furto na madrugada de domingo (16).

Criminosos fizeram um buraco na parede e furtaram um cofre em um depósito de uma transportadora no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado por câmeras de segurança. O caso aconteceu na madrugada de domingo (16).

De acordo com as imagens das Câmeras de segurança, quatro suspeitos participaram do crime. Eles furaram um buraco na parede do depósito e furtaram diversos materiais, como quatro televisores, fardos de fraldas, pacotes de sandálias, além de um cofre, vários aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos do escritório.

Ainda conforme as imagens, os criminosos, que estavam encapuzados, romperam a fiação do sistema de segurança para evitar que o alarme fosse disparado. Eles acessaram o depósito pelos fundos, utilizando um terreno baldio, conhecido por ser frequentado por usuários de drogas e traficantes.

A invasão só foi descoberta na manhã desta segunda-feira (17), quando os funcionários chegaram ao local e encontraram o buraco na parede. Imediatamente, procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança, que mostram três homens dentro do depósito e um do lado de fora, foram entregues à polícia.

Essas imagens estão sendo analisadas pela polícia na tentativa de identificar e localizar os suspeitos. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/09:37:50

