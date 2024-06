Mulher é socorrida após ser agredida com barra de ferro no bairro Maracanã, em Santarém

Populares socorreram a vítima e acionaram o Samu — Foto: Divulgação

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (PSM), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com corte profundo na cabeça.

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra uma mulher sendo socorrida por populares após sofrer um ferimento grave na cabeça. O incidente aconteceu na tarde de domingo (16) no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito, que usou uma barra de ferro para agredir a vítima, ainda não foi identificado. ( Veja o vídeo abaixo)

A vítima, identificada como Jéssica Evelyn Pantoja, 30 anos, foi encontrada desfalecida e perdendo muito sangue. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando Jéssica Evelyn para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

De acordo com informações do Samu, Jéssica sofreu um corte profundo na região da cabeça, resultando em sangramento intenso.

Ao g1, a direção do Hospital Municipal informou que a vítima chegou à unidade com suspeita de traumatismo craniano, mas após ser submetida a exames, foram constatados apenas ferimentos na cabeça. Jéssica Evelyn recebeu atendimento médico e foi liberada.

Populares relataram que a mulher foi agredida por um homem, que seria o companheiro da vítima. Ele teria utilizado uma barra de ferro para cometer a violência. O suspeito pela agressão não foi identificado.

Até a publicação desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2024/09:44:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...