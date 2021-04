Durante fiscalizações na BR-163, PRF apreende moto roubada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações da PRF, durante fiscalizações no município Trairão, o motociclista foi abordado. Os policiais perceberam que a moto estava sem placa.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, oeste do Pará, apreendeu uma motocicleta com registro de furto/roubo na BR-163. O caso aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (22).

